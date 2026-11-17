Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала совместное фото участников Восточноазиатского саммита в Маниле, напомнив о недавнем скандале вокруг протокольной съёмки с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам Захаровой, на нынешнем саммите никаких сложностей с общим снимком не возникло. Она опубликовала фотографию участников встречи и заметила, что в Маниле всё прошло «без сучка и вадефуленки», обыграв фамилию главы МИД Германии Йоханна Вадефуля.

Поводом для шутки стала ситуация, произошедшая в конце октября на совещании глав МИД стран G20 в Атланте. Тогда ряд западных министров отказались участвовать в протокольном совместном фото вместе с Лавровым. Особое внимание СМИ тогда привлекла позиция германской стороны.

Встречи лидеров стран АСЕАН и их партнеров проходят в Маниле с 15 по 17 ноября. Завершающим мероприятием стал ежегодный Восточноазиатский саммит, в котором участвуют не только государства Юго-Восточной Азии, но и ключевые партнёры объединения, включая Россию, США и Китай.

Ранее Life.ru сообщал об отмене общей фотосессии глав МИД стран G20 в американской Атланте из-за отказа ряда делегаций фотографироваться с Сергеем Лавровым. По данным Reuters, против совместного снимка с российским министром выступила как минимум треть участников встречи, включая представителей Австралии и Канады.