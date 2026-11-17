Поставки продовольствия, топлива и других товаров в Крым продолжаются, несмотря на атаки ВСУ на Крымский мост 16 и 17 ноября. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.

«Логистические цепочки поставок сохранены», — заверил представитель региональных властей.

По словам Крючкова, переправа практически не использовалась для доставки на полуостров продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других грузов. Основную часть транспортного потока составляли частные автомобили и автобусы.

Крымский мост подвергся двум атакам за последние сутки. После первого удара 16 ноября движение автомобилей удалось восстановить в реверсивном режиме, однако в ночь на 17 ноября проезд вновь пришлось приостановить.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин лично осмотрел повреждения переправы и провёл совещание по её восстановлению. По его словам, необходимые решения уже приняты, к работам привлечены проектировщики и строители.

Также Life.ru рассказывал об открытии круглосуточных пунктов обогрева на подъезде к Крымскому мосту. На станции «Тамань-пассажирская» организовали две площадки, где автомобилисты могут согреться и выпить горячего чая. Также для водителей развернули полевую кухню.

Напомним, 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся атакам украинских беспилотников, в результате которых были повреждены его конструкции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Вице-премьер Марат Хуснуллин лично осмотрел сооружение и провёл совещание по восстановлению переправы. Необходимые решения уже приняты, к работам привлечены проектировщики и строители. Власти Крыма заверили, что мост будет восстановлен, а транспортное сообщение с полуостровом обеспечено. На подъездах к переправе организованы пункты обогрева и питания для автомобилистов.

После атак власти объяснили, как организованы поставки на полуостров. Об утреннем ударе по Крымскому мосту и ограничениях 16 ноября Life.ru рассказывал в первоначальной новости.