Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после двух атак ВСУ на Крымский мост, произошедших 16 и 17 ноября. Об этом сообщили в официальном канале ведомства в MAX.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений», — говорится в сообщении СК.

По данным следователей, украинские вооружённые формирования использовали для ударов беспилотные летательные аппараты. В результате атак оказались повреждены конструкции транспортного перехода через Керченский пролив.

Расследованием занимается Главное следственное управление СК России. Дело возбуждено по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

После первого удара утром 16 ноября движение автомобилей по мосту перекрыли. Вечером проезд удалось возобновить в реверсивном режиме, однако уже в ночь на 17 ноября переправа вновь подверглась атаке. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта временно остановили.

Напомним, ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке украинских беспилотников. После удара движение автомобильного и железнодорожного транспорта временно остановили. По информации Минтранса РФ, специалисты обследуют повреждённые конструкции, на месте задействованы оперативные службы.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрел мост и провёл совещание по организации восстановительных работ. Для ремонта уже привлечены строители и проектировщики, подготовлены необходимые ресурсы и приняты соответствующие решения. Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил, что сооружение будет восстановлено. Одновременно власти решают вопросы транспортного сообщения с полуостровом и оказывают помощь автомобилистам. На подъездах к переправе действуют пункты обогрева и питания, где водители могут отдохнуть и получить горячий чай. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева при необходимости количество таких площадок увеличат. Региональные власти и экстренные службы координируют устранение последствий атак.