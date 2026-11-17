Российское правительство в ближайшее время проведёт совещание, посвящённое устранению последствий атаки на Крымский мост. Работу специальной комиссии возглавит заместитель председателя кабмина Марат Хуснуллин. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдёт в ближайшее время в Доме правительства», — говорится в сообщении.

Ранее Хуснуллин лично посетил переправу через Керченский пролив, осмотрел повреждённые конструкции и провёл совещание с представителями профильных служб. Для восстановительных мероприятий уже привлекли проектировщиков, строителей и необходимые технические ресурсы. Отдельное внимание уделяется организации пассажирских и грузовых перевозок.

После атаки 16 ноября автомобильное сообщение по мосту временно остановили. К вечеру проезд возобновили по реверсивной схеме, позволяющей пропускать транспорт поочерёдно в обоих направлениях, пишет ТАСС.

Правительственное совещание анонсировали после двух дней атак на переправу. Как выглядело начало ограничений движения по Крымскому мосту утром 16 ноября и что делали службы в Керчи, рассказывал Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о повторной атаке на Крымский мост в ночь на 17 ноября, после которой движение автомобилей вновь приостановили. Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал водителей отказаться от поездок в сторону переправы до появления новых сообщений о транспортной обстановке.