Два человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на Ленинский район Крыма. О трагедии сообщил глава республики Сергей Аксёнов, выразив соболезнования родным и близким погибших.

«В результате атаки вражеского БПЛА в Ленинском районе Республики Крым, к сожалению, есть жертвы. Погибли два человека», — написал руководитель региона в своём канале в MAX.