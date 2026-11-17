На подъездах к Крымскому мосту продолжат принимать автомобилистов пункты обогрева и питания. В случае необходимости власти Краснодарского края готовы увеличить количество таких площадок для водителей, ожидающих возобновления движения. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в мессенджере Max.

Ограничения на переправе сохраняются после повторной атаки украинских беспилотников. Накануне, 16 ноября, автомобильное сообщение временно приостановили, однако к вечеру транспорт начали пропускать в реверсивном режиме. Утром 17 ноября после нового удара проезд вновь закрыли.

«Пункты питания и обогрева на подъездах к мосту продолжают работу, при необходимости их количество будет увеличено», — подчеркнул Кондратьев.

По словам главы Кубани, на месте задействованы все необходимые оперативные службы. Губернатор рекомендовал путешественникам заранее корректировать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути в Крым. Также он призвал автомобилистов ориентироваться исключительно на сообщения официальных ведомств.

Ранее Life.ru сообщал об организации двух пунктов обогрева для водителей на подъездах к Крымскому мосту. Один разместили возле Тамани, другой — неподалёку от досмотрового комплекса. Автомобилистам предоставили возможность согреться, выпить горячего чая и воспользоваться биотуалетами.

Напомним, в ночь на 17 ноября ВСУ повторно атаковали Крымский мост, после чего движение автомобилей и поездов временно приостановили. По данным Минтранса РФ, специалисты оценивают повреждения, на месте работают оперативные службы. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее лично осмотрел сооружение и провёл совещание по его восстановлению: необходимые ресурсы, проектировщики и строители уже привлечены, организационные решения приняты. Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил, что мост будет восстановлен. Власти также занимаются обеспечением транспортного сообщения с полуостровом. Для автомобилистов на подъездах к мосту организованы пункты питания и обогрева, где можно согреться и выпить горячего чая.