На железнодорожной станции «Тамань-пассажирская» в Краснодарском крае заработали два круглосуточных пункта обогрева для автомобилистов, ожидающих проезда по Крымскому мосту. В течение дня спасатели планируют оборудовать дополнительные площадки для помощи водителям. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В пунктах можно укрыться от холода и выпить горячего чая. Для автомобилистов также установили биотуалеты и развернули полевую кухню.

Расширением сети пунктов обогрева займётся краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС». Новые площадки должны появиться в Темрюкском районе в течение 17 ноября.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своём Telegram-канале о подготовке двух пунктов помощи на подъезде к переправе. Один планировалось разместить в районе Тамани, другой — возле досмотрового комплекса.

Меры поддержки автомобилистов принимаются на фоне ограничений движения по Крымскому мосту. В ночь на 17 ноября переправа вновь подверглась атаке со стороны ВСУ, после чего проезд транспорта был приостановлен.

Пункты обогрева заработали после нескольких эпизодов перекрытия переправы. Об утренних событиях на Крымском мосту 16 ноября и работе оперштаба Life.ru сообщал отдельно.

Ранее Life.ru рассказывал о новой атаке на Крымский мост и остановке движения. Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал водителей временно отказаться от поездок к переправе и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Руководитель региона заверил, что мост будет восстановлен.