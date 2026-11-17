Конструкции Крымского моста получили повреждения в результате атак украинских беспилотников 16 и 17 ноября. Следственный комитет России сообщил об этом в своём канале в MAX и возбудил уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.

«16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции», — говорится в сообщении ведомства.

Расследованием занимается Главное следственное управление СК России. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности причастных к преступлению. Конкретный характер повреждений и их масштаб в опубликованном сообщении не уточняются.

Следственные действия последовали за событиями 16 и 17 ноября. Подробности о том, как вводили первые ограничения на Крымском мосту 16 ноября, ранее публиковал Life.ru.