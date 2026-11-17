СК сообщил о повреждении конструкций Крымского моста после двух дней атак ВСУ
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Конструкции Крымского моста получили повреждения в результате атак украинских беспилотников 16 и 17 ноября. Следственный комитет России сообщил об этом в своём канале в MAX и возбудил уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.
«16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции», — говорится в сообщении ведомства.
Расследованием занимается Главное следственное управление СК России. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности причастных к преступлению. Конкретный характер повреждений и их масштаб в опубликованном сообщении не уточняются.
Следственные действия последовали за событиями 16 и 17 ноября. Подробности о том, как вводили первые ограничения на Крымском мосту 16 ноября, ранее публиковал Life.ru.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту в реверсивном режиме после атаки 16 ноября. Проезд открыли вечером, одновременно специалисты продолжили восстановительные работы и оценку состояния сооружения. Однако уже в ночь на 17 ноября глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о повторном ударе ВСУ по переправе и новой приостановке движения. Он призвал автомобилистов воздержаться от поездок в сторону моста до появления официальной информации о возобновлении проезда.
Последствия атак беспилотников, чрезвычайные происшествия и расследования — в разделе «Происшествия» на Life.ru.