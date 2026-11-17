Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут свободно обсудить международные вопросы на предстоящем трёхстороннем саммите. Основные темы встречи уже определены, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

«Я не буду рассказывать и комментировать то, что говорят другие участники по поводу содержательной стороны готовящегося мероприятия, как-то это не очень в нашей традиции, но примерно понятно, о чем будут разговаривать лидеры», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что встреча предоставит руководителям трёх государств возможность для свободного обмена мнениями. При этом российский министр не стал раскрывать подробности согласованной повестки и комментировать заявления других участников переговоров.

Лавров подчеркнул значение прямого обмена мнениями. Повестка встречи России, США и Китая 19 ноября, заявления сторон и хронология подготовки — в обзоре Life.ru.

Саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирован на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Лидеры встретятся на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Начало переговоров назначено на 09:30 по московскому времени

Ранее Life.ru сообщал, что Россия, США и Китай работают над совместным заявлением по итогам предстоящего саммита. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва и Пекин уже обменялись предложениями по тексту документа, после чего свои замечания должна представить американская сторона. По его словам, согласование коммюнике продолжается, а достижение компромисса пока не гарантировано. Даже при отсутствии общего заявления участники смогут самостоятельно подвести итоги переговоров.