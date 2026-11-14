Франция сама лишила себя места за столом переговоров о новом мировом порядке из-за враждебной политики в отношении России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. Он назвал предстоящую встречу президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина «новой Ялтой», на которой европейцы останутся сторонними наблюдателями.

Политик напомнил о многовековых дипломатических традициях Франции, которая теперь оказалась в стороне от важнейших международных переговоров. По его словам, встреча лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из главных событий начала XXI века.

«Но Франции там не будет», — посетовал Филиппо.

Ответственность за международную изоляцию страны он возложил на руководство Франции и Евросоюза, выбравшее курс на конфронтацию с Москвой. Политик считает, что Париж растерял влияние, которого добился генерал Шарль де Голль после Второй мировой войны, и теперь должен восстановить диалог и торговые отношения с Россией.

Филиппо также потребовал полноценного участия Франции в обсуждении украинского урегулирования и будущей системы европейской безопасности. По его мнению, представлять интересы всей Европы не может только одна страна или чиновник Еврокомиссии.

«На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим», — заключил он.