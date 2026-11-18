Президента России Владимира Путина встретили музыкой из знаменитого балета Петра Чайковского «Щелкунчик» на торжественном приёме для участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Когда российский лидер вошёл в зал, оркестр исполнил фрагмент «Русский танец» («Трепак»).

Музыкальное сопровождение организаторы подготовили индивидуально для каждой делегации. Оркестр исполнял разные произведения в зависимости от страны, которую представлял прибывающий гость. Для российского президента выбрали одну из самых известных композиций Чайковского, входящую во второй акт балета «Щелкунчик».

Торжественный приём проходит в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проводится в Шэньчжэне 18–19 ноября. В мероприятиях участвуют руководители ведущих экономик региона, включая Россию, Китай и США.

В первый день визита Путин уже провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На 19 ноября запланирована трёхсторонняя встреча российского президента с китайским лидером и главой Белого дома Дональдом Трампом.