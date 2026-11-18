Президент России Владимир Путин удостоился самого высокого уровня приёма среди иностранных лидеров, прибывших в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС. На особый статус встречи обратило внимание гонконгское издание South China Morning Post.

Главным отличием стало присутствие в аэропорту Цай Ци — одного из наиболее влиятельных представителей китайского руководства. Он входит в Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая, занимает пятое место в партийной иерархии и возглавляет аппарат председателя КНР Си Цзиньпина.

Как обращает внимание газета, нынешняя встреча по уровню протокола превзошла даже приём, организованный для Путина во время государственного визита в Пекин в мае. Тогда российского президента в аэропорту приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И.

В церемонии также участвовали заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй. Вдоль красной ковровой дорожки выстроился почётный караул Народно-освободительной армии Китая.

Праздничную атмосферу создавали танцоры с цветами и флагами двух стран. Они приветствовали российскую делегацию скандированием лозунгов. Подобные выступления китайская сторона подготовила и для других участников саммита.

При этом внимание журналистов теперь приковано к предстоящему прибытию президента США Дональда Трампа. Как пишет SCMP, церемонию его встречи могут сопоставить с приёмом российского лидера, чтобы оценить различия в дипломатическом протоколе.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Владимира Путина в Шэньчжэнь, где проходит саммит АТЭС. На 19 ноября запланирована трёхсторонняя встреча российского президента с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.