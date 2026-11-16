Владимира Путина во время визита в Китай будут сопровождать три вице-премьера, семь министров и руководители крупнейших российских компаний и банков. Состав делегации на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином раскрыл помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», — рассказал представитель Кремля журналистам.

В число участников вошли заместители председателя правительства Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Администрацию президента представят её замруководителя Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков и сам Ушаков.

В Китай также отправятся главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов. Вместе с ними в делегацию включены министры культуры Ольга Любимова, здравоохранения Михаил Мурашко, экономического развития Максим Решетников, науки и высшего образования Валерий Фальков и энергетики Сергей Цивилёв.

Отдельную часть делегации составят представители крупного бизнеса и государственных корпораций, в том числе Кирилл Дмитриев.

Встреча Путина и Си Цзиньпина состоится 18 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Сначала стороны обсудят экономическое сотрудничество в расширенном составе, а затем перейдут к рабочему завтраку, посвящённому международной повестке.

«То есть такая достаточно большая наша команда», — заключил Ушаков, перечислив участников предстоящих переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал, какие вопросы Путин обсудит с Си Цзиньпином в Китае. По словам Ушакова, российский президент проинформирует китайского лидера о последних контактах с Вашингтоном, а также затронет украинское урегулирование и ситуацию на Корейском полуострове.