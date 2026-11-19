Первая трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа пройдёт за круглым столом. Китайская сторона уже подготовила зал для исторических переговоров в Шэньчжэне.

«Мировые взгляды прикованы к этому залу», — написала в своём Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выложи фотографии места, где пройдёт трёхсторонняя встреча, и того самого стола.

В центре организаторы разместили цветочную композицию из розовых орхидей и других растений. В помещении также установлены государственные флаги России, Китая и США.

Для переговоров выбрана государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан». Её название связано с мифическим китайским существом цилинь, которое считается символом долголетия и благополучия.

Примечательно, что именно в этом зале накануне, 18 ноября, состоялись двусторонние переговоры Путина и Си Цзиньпина. Теперь к российскому и китайскому лидерам присоединится президент США Дональд Трамп.

Трёхсторонняя встреча запланирована на 19 ноября в рамках саммита АТЭС. Ожидается, что руководители трёх государств обменяются мнениями по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности. Российская сторона не исключала, что разговор может затронуть и ситуацию на Украине.