Автомобили лидеров России, США и Китая впервые стали героями общего сравнения на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Китайские журналисты разглядели в президентских лимузинах Aurus, Cadillac и Hongqi три совершенно разных национальных характера. Об этом пишет газета «Дахэбао», чей материал опубликовал портал «Фэнхуан».

Американский Cadillac, на котором передвигается Дональд Трамп, авторы материала описали как воплощение силы и уверенности. Его жёсткие линии и угловатый силуэт создают агрессивный образ, подчёркивающий мощь машины.

Российский Aurus Владимира Путина произвёл другое впечатление. Китайские журналисты обратили внимание на массивность, солидность и величественный облик лимузина, который, по их оценке, передаёт ощущение власти и непререкаемого авторитета.

Самое поэтичное описание досталось китайскому Hongqi, которым пользуется Си Цзиньпин. В его дизайне авторы увидели сдержанное восточное обаяние и традиционное китайское гостеприимство. Автомобильный дизайнер, опрошенный изданием, сравнил облик машины с величественной горой, внушающей уважение одним своим присутствием.

По мнению собеседника журналистов, Hongqi отражает не только национальную эстетику, но и китайскую философию «гармонии в многообразии и пользы для всех». Именно в этом авторы материала увидели главное отличие местного представительского автомобиля от американского и российского лимузинов.

Тема президентских машин стала особенно заметной на фоне встречи трёх лидеров в Шэньчжэне. Внимание привлекли не только переговоры, но и автомобили, сопровождающие глав государств на саммите АТЭС.

Ранее Life.ru рассказывал, как официальный представитель МИД России Мария Захарова показала фотографию президентского Aurus Senat в Шэньчжэне. Снимок чёрного лимузина дипломат сопроводила короткой подписью «Автомобиль #1».