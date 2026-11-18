Китайские иероглифы на номерах президентского Aurus указывают на провинцию и генеральное консульство, через которое оформляют регистрационные знаки. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала автору ИС «Вести» Евгению Попову, объяснив особенности передвижения Владимира Путина по Шэньчжэню.

По словам дипломата, китайская сторона специально выдаёт временные номера для президентского кортежа. Их устанавливают на автомобиль сразу после прибытия главы государства в аэропорт.

«С левой стороны иероглиф, который обозначает ту провинцию, где происходит мероприятие, а справа – это иероглиф, который обозначает генеральное консульство, собственно говоря, через которое эти номера китайской стороной и выдаются», — пояснила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что процедура действует только на время визита. Когда поездка российского лидера завершится и его автомобиль отправится обратно, регистрационные знаки снимут и вернут принимающей стороне.

В Шэньчжэне Путин передвигается на российском лимузине Aurus с местными номерами. Президент прибыл в Китай для участия в саммите АТЭС, который проходит 18–19 ноября.