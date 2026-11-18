Студенты с флагами встретили Путина у здания университета, напоминающего высотку МГУ
Путин прибыл в российско-китайский университет в Шэньчжэне
Обложка © Telegram / Юнашев LIVE
Президент России Владимир Путин приехал в совместный университет МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института в китайском Шэньчжэне. Визит состоялся после завершения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.
Президентский лимузин Aurus подъехал к главному корпусу университета, построенному в узнаваемом стиле знаменитой высотки МГУ на Воробьёвых горах. У здания российского лидера встречали студенты с флагами России.
Совместный университет в Шэньчжэне в этом году отмечает десятилетие. Он был создан в 2016 году при участии Московского государственного университета, Пекинского политехнического института и властей китайского города. Первых студентов вуз принял в 2017 году.
В программу визита Путина включены осмотр выставки достижений университета и выступление перед студентами и преподавателями. Посещение кампуса проходит в рамках перекрёстных Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования, запланированных на 2026–2027 годы.
Перед поездкой в университет президент провёл переговоры с Си Цзиньпином, которые продолжались более двух часов. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку, после чего продолжили работу по программе саммита АТЭС.
О предстоящем визите Life.ru сообщал ещё 16 ноября. Помощник президента Юрий Ушаков тогда назвал совместный университет одним из ведущих центров образовательного сотрудничества России и Китая. По его словам, учебное заведение готовит специалистов по перспективным направлениям и помогает укреплять научные связи двух стран.