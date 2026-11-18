Президент России Владимир Путин приехал в совместный университет МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института в китайском Шэньчжэне. Визит состоялся после завершения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

Президентский лимузин Aurus подъехал к главному корпусу университета, построенному в узнаваемом стиле знаменитой высотки МГУ на Воробьёвых горах. У здания российского лидера встречали студенты с флагами России.

Совместный университет в Шэньчжэне в этом году отмечает десятилетие. Он был создан в 2016 году при участии Московского государственного университета, Пекинского политехнического института и властей китайского города. Первых студентов вуз принял в 2017 году.

В программу визита Путина включены осмотр выставки достижений университета и выступление перед студентами и преподавателями. Посещение кампуса проходит в рамках перекрёстных Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования, запланированных на 2026–2027 годы.

Перед поездкой в университет президент провёл переговоры с Си Цзиньпином, которые продолжались более двух часов. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку, после чего продолжили работу по программе саммита АТЭС.