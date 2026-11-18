Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев показал кадры университетского городка в Шэньчжэне, архитектура которого практически в деталях повторяет знаменитую сталинскую высотку на Воробьевых горах. На опубликованном видео запечатлён кампус совместного образовательного проекта Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института.

Юнашев показал совместный университет МГУ и ППИ в китайском Шэньчжэне. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Несмотря на внешнее сходство со столичным вузом, правила поступления и расценки здесь сформированы с учётом азиатского рынка. Годовая программа обходится учащимся примерно в 70 тысяч юаней (около 740 тысяч рублей по текущему курсу). Тем не менее высокая стоимость не отпугивает абитуриентов — конкурс держится на внушительном уровне в 15 претендентов на одну студенческую путёвку.

Юнашев показал совместный университет МГУ и ППИ в китайском Шэньчжэне. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Для способных слушателей введена жесткая меритократическая система поощрения. Студенты из верхних 25% рейтинга успеваемости полностью освобождаются от платы, а учащиеся из первой половины списка получают 50-процентную скидку на образовательные услуги.

Локация выбрана ключевой точкой дипломатического визита на высшем уровне. Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин планируют совместно осмотреть инфраструктуру объекта, после чего российский лидер обратится с речью к преподавательскому составу и учащимся. Примечательно, что даже ради масштабных протокольных мероприятий мировых лидеров руководство не стало прерывать лекции и семинары — занятия продолжаются в штатном расписании.