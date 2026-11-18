Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев опубликовал закулисные кадры работы международной прессы на саммите АТЭС. На размещенном видео запечатлена суматоха сотрудников СМИ, вынужденных буквально наперегонки бегать с тяжелой телевизионной техникой по коридорам площадки ради выгодного ракурса.

Журналист Юнашев показал гонку журналистов на саммите АТЭС в Китае. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Репортёр подчеркнул, что тяжелые физические нагрузки — лишь малая часть будней освещения встреч первых лиц.

«В таких условиях работаем. А после подобных пробежек ещё надо пристойно выглядеть – всё же с мировыми лидерами имеем дело», — прокомментировал происходящее автор ролика.

При этом градус конкуренции в кулуарах только начинает расти. По словам Александра Юнашева, на следующий день плотность репортеров заметно увеличится из-за прибытия представителей зарубежных изданий.

«Завтра журналистов будет ещё больше – присоединятся американские коллеги с их непередаваемой манерой выкрикивать вопросы», — резюмировал Юнашев.