«В таких условиях работаем»: Юнашев показал бешеную гонку журналистов на саммите АТЭС
Журналист Юнашев показал гонку журналистов на саммите АТЭС в Китае
Обложка © Telegram / Юнашев LIVE
Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев опубликовал закулисные кадры работы международной прессы на саммите АТЭС. На размещенном видео запечатлена суматоха сотрудников СМИ, вынужденных буквально наперегонки бегать с тяжелой телевизионной техникой по коридорам площадки ради выгодного ракурса.
Журналист Юнашев показал гонку журналистов на саммите АТЭС в Китае. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Репортёр подчеркнул, что тяжелые физические нагрузки — лишь малая часть будней освещения встреч первых лиц.
«В таких условиях работаем. А после подобных пробежек ещё надо пристойно выглядеть – всё же с мировыми лидерами имеем дело», — прокомментировал происходящее автор ролика.
При этом градус конкуренции в кулуарах только начинает расти. По словам Александра Юнашева, на следующий день плотность репортеров заметно увеличится из-за прибытия представителей зарубежных изданий.
«Завтра журналистов будет ещё больше – присоединятся американские коллеги с их непередаваемой манерой выкрикивать вопросы», — резюмировал Юнашев.
Life.ru также рассказывал, какие вопросы Путин намерен обсудить с Си Цзиньпином в Шэньчжэне. В частности, российский президент планировал проинформировать китайского коллегу о последних контактах с США, включая переговоры в Абу-Даби. Уже 19 ноября к лидерам России и Китая на трёхсторонней встрече присоединится американский президент Дональд Трамп.