Всё готово к историческому саммиту: как выглядит место встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
СМИ показали видео из зала для встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае
Обложка © Telegram / Мария Захарова
В Китае показали зал, где должны пройти трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Видео опубликовало Центральное телевидение Китая (CCTV).
Видео из зала, где пройдёт встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Видео © CCTV
Историческая встреча лидеров России, США и КНР запланирована на 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Переговоры состоятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Накануне в этом зале уже проходила двусторонняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Для переговоров было подготовлено помещение с большим столом для делегаций и цветочными композициями.
Первоначально начало трёхстороннего саммита было назначено на 09:30 по московскому времени, однако расписание мероприятий сдвинулось.
Перед встречей в общем формате Дональд Трамп провёл отдельные переговоры с президентом России и председателем КНР. Его беседа с Си Цзиньпином уже завершилась, после чего ожидается начало трёхстороннего саммита.
Ранее Life.ru сообщал о завершении переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне. Их двусторонняя встреча продолжалась менее часа. Это был первый отдельный разговор президентов после саммита на Аляске в августе 2025 года. Также Life.ru рассказывал о времени и месте трёхсторонних переговоров, согласованных заранее.
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