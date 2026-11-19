В Китае показали зал, где должны пройти трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Видео опубликовало Центральное телевидение Китая (CCTV).

Видео из зала, где пройдёт встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Видео © CCTV

Историческая встреча лидеров России, США и КНР запланирована на 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Переговоры состоятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Накануне в этом зале уже проходила двусторонняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Для переговоров было подготовлено помещение с большим столом для делегаций и цветочными композициями.

Первоначально начало трёхстороннего саммита было назначено на 09:30 по московскому времени, однако расписание мероприятий сдвинулось.

Перед встречей в общем формате Дональд Трамп провёл отдельные переговоры с президентом России и председателем КНР. Его беседа с Си Цзиньпином уже завершилась, после чего ожидается начало трёхстороннего саммита.

Ранее Life.ru сообщал о завершении переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне. Их двусторонняя встреча продолжалась менее часа. Это был первый отдельный разговор президентов после саммита на Аляске в августе 2025 года. Также Life.ru рассказывал о времени и месте трёхсторонних переговоров, согласованных заранее.