Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне завершилась менее чем за час. Об окончании переговоров сообщил пресс-пул Белого дома. Лидеры встретились 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Трамп покинул комнату, в которой проходила встреча», — говорится в сообщении американского пресс-пула.

Переговоры начались примерно в 12:15 по местному времени (07:15 мск). О завершении беседы стало известно около 08:00 мск. Таким образом, разговор российского и американского президентов продлился менее часа.

Эта встреча стала восьмым очным контактом Путина и Трампа за оба президентских срока американского лидера. После возвращения Трампа в Белый дом главы государств провели двусторонние переговоры во второй раз.

Предыдущая полноценная встреча президентов состоялась 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. С тех пор прошло 15 месяцев. Одним из центральных вопросов российско-американского диалога остаётся урегулирование конфликта на Украине.

Накануне переговоров лидеры уже дважды обменялись рукопожатиями на мероприятиях саммита АТЭС. При этом подробности состоявшейся двусторонней беседы пока не раскрывались.