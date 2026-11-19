Путин и Трамп завершили переговоры в Шэньчжэне: Первая за 15 месяцев встреча длилась около часа
Встреча Путина и Трампа в Китае завершилась менее чем за час
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Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне завершилась менее чем за час. Об окончании переговоров сообщил пресс-пул Белого дома. Лидеры встретились 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Трамп покинул комнату, в которой проходила встреча», — говорится в сообщении американского пресс-пула.
Переговоры начались примерно в 12:15 по местному времени (07:15 мск). О завершении беседы стало известно около 08:00 мск. Таким образом, разговор российского и американского президентов продлился менее часа.
Эта встреча стала восьмым очным контактом Путина и Трампа за оба президентских срока американского лидера. После возвращения Трампа в Белый дом главы государств провели двусторонние переговоры во второй раз.
Предыдущая полноценная встреча президентов состоялась 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. С тех пор прошло 15 месяцев. Одним из центральных вопросов российско-американского диалога остаётся урегулирование конфликта на Украине.
Накануне переговоров лидеры уже дважды обменялись рукопожатиями на мероприятиях саммита АТЭС. При этом подробности состоявшейся двусторонней беседы пока не раскрывались.
Как сообщал Life.ru, ранее в Кремле не планировали полноформатные переговоры Путина и Трампа в Шэньчжэне. Дмитрий Песков объяснял это плотным графиком президентов, однако допускал возможность короткого общения на полях форума. В итоге лидеры провели отдельную встречу, уложившуюся менее чем в час.