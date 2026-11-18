Путин и Трамп не проведут полноформатную двустороннюю встречу на АТЭС
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Полноформатные двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Здесь вряд ли будет время и возможность провести полноформатные переговоры, этого не будет и этого никто не ожидает», — пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, рассчитывать на отдельную продолжительную встречу президентов России и США в рамках форума не стоит.
Основным дипломатическим событием 19 ноября остаётся запланированная трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Она должна состояться в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами на саммите АТЭС. Неформальный разговор состоялся 18 ноября во время торжественного приёма в Шэньчжэне.