Полноформатные двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь вряд ли будет время и возможность провести полноформатные переговоры, этого не будет и этого никто не ожидает», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, рассчитывать на отдельную продолжительную встречу президентов России и США в рамках форума не стоит.

Основным дипломатическим событием 19 ноября остаётся запланированная трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Она должна состояться в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.