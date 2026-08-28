«Займёт целую эпоху»: Лавров дал жёсткий прогноз о смене мирового порядка

Мировая система сейчас переживает процесс трансформации, уходя от однополярной модели. Эти фундаментальные изменения, по оценке главы МИД Сергея Лаврова, растянутся на целую эпоху. Об этом дипломат рассказал в беседе с РБК.

Министр подчеркнул, что процесс формирования многополярности стал объективной реальностью. КНР уже вышла на лидирующие позиции по экономическим показателям, Индия и Бразилия активно укрепляют свое влияние, а государства Африки постепенно отказываются от неоколониальных механизмов.

По словам главы внешнеполитического ведомства, перемены не завершатся быстро. Нынешнему поколению вряд ли удастся увидеть итоговую конфигурацию международных отношений.

«Эти перемены, скорее всего, займут целую эпоху, поэтому не обязательно поколение, живущее сейчас на Земле, увидит окончательную конфигурацию — если, конечно, она состоится, если удастся её сформировать», — резюмировал Лавров.

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