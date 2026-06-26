«Империя стала уязвимой»: Политолог констатировал крах мировой гегемонии США

США десятилетиями выстраивали мировую систему, в которой доллар был главной резервной валютой, а военная мощь обеспечивалась авианосным флотом. Такая модель закрепила за Вашингтоном роль ключевого арбитра и «надзирателя» глобального порядка, рассказал руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко. Однако, по его словам, однополярный мир уже уходит в прошлое.

«Экономическое перенапряжение, технологическая конкуренция с Китаем и проигрыш в конфликте с Ираном на Ближнем Востоке показывают, что США как классическая морская империя в терминах XX века стала уязвимой», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Он добавил, что на этом фоне стремление США вмешиваться в международные процессы и навязывать правила другим странам выглядит как инерция прежней системы. Вашингтон постепенно теряет статус единственного центра силы, превращаясь в одного из нескольких глобальных игроков, хотя психологически и институционально ещё не готов к этой роли.

Тем временем США прекращают принимать просителей политического убежища. Вместо этого Вашингтон намерен договариваться с другими странами о приёме иностранных граждан.