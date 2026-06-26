Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 07:29

«Империя стала уязвимой»: Политолог констатировал крах мировой гегемонии США

Политолог Зленко: У США иссякли объективные возможности навязывать правила игры

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

США десятилетиями выстраивали мировую систему, в которой доллар был главной резервной валютой, а военная мощь обеспечивалась авианосным флотом. Такая модель закрепила за Вашингтоном роль ключевого арбитра и «надзирателя» глобального порядка, рассказал руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко. Однако, по его словам, однополярный мир уже уходит в прошлое.

МИД РФ обвинил США в сокрытии данных о судьбе усыновлённых российских детей
МИД РФ обвинил США в сокрытии данных о судьбе усыновлённых российских детей

«Экономическое перенапряжение, технологическая конкуренция с Китаем и проигрыш в конфликте с Ираном на Ближнем Востоке показывают, что США как классическая морская империя в терминах XX века стала уязвимой», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Он добавил, что на этом фоне стремление США вмешиваться в международные процессы и навязывать правила другим странам выглядит как инерция прежней системы. Вашингтон постепенно теряет статус единственного центра силы, превращаясь в одного из нескольких глобальных игроков, хотя психологически и институционально ещё не готов к этой роли.

США шантажируют Европу поставками газа и грозят найти новых покупателей
США шантажируют Европу поставками газа и грозят найти новых покупателей

Тем временем США прекращают принимать просителей политического убежища. Вместо этого Вашингтон намерен договариваться с другими странами о приёме иностранных граждан.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar