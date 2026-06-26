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Регион
25 июня, 23:02

«Двери полностью закрыты»: США прекращают принимать просителей политического убежища

Миллер: США больше не будут принимать просителей убежища

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Ventura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Ventura

Соединённые Штаты фактически полностью прекращают приём иностранных граждан, обращающихся за политическим убежищем. Об этом в четверг заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

«Таким образом, двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища», – сказал он журналистам.

По словам Миллера, администрация выработала новый механизм: вместо того чтобы принимать беженцев на своей территории, США будут договариваться с другими странами о приёме этих людей. Советник американского лидера назвал это решение «очень простым, очень элегантным и полным».

«Мы выработали договорённости о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», – пояснил он.

Миллер также подтвердил курс на ужесточение контроля на границе с Мексикой, заявив, что «все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе всегда фальшивые». Кроме того, он призвал граждан Гаити, находящихся в США со статусом временно защищённых лиц, как можно скорее вернуться на родину.

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Ранее Life.ru писал, что служба таможенно-пограничного контроля США совместно с Береговой охраной остановила лодку с 240 гражданами Гаити, пытавшимися нелегально попасть в Соединённые Штаты морским путём. Переполненное судно набирало воду и могло затонуть. Глава ведомства подчеркнул, что нелегальная морская миграция представляет серьёзную опасность, а попытки подобного перехода «не приводят к въезду в США».

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Юния Ларсон
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