Пограничники США перехватили лодку с 240 нелегальными мигрантами из Гаити

Служба таможенно-пограничного контроля США совместно с Береговой охраной остановила лодку, на борту которой находились 240 граждан Гаити, пытавшихся нелегально попасть на территорию Соединённых Штатов морским путём. Об этом сообщил глава ведомства Родни Скотт.

Лодка с нелегальными мигрантами. Видео © X / CBP Commissioner Rodney Scott

«На этой неделе сотрудники Службы воздушного перехвата обнаружили судно, на борту которого находились 240 мигрантов с Гаити, пытавшихся нелегально пересечь океан. Переполненное судно набирало воду и могло затонуть», — пишет Скотт.

Американские службы остановили судно и пресекли попытку нелегального пересечения границы морским путём. Они, как утверждается, также не допустили ухудшения ситуации на борту до завершения операции. Скотт подчеркнул, что нелегальная морская миграция представляет серьёзную опасность, а попытки подобного перехода «не приводят к въезду в США».

Ранее стало известно, что с момента второго прихода президента США Дональда Трампа к власти, агенты ICE поместили в изоляторы за нарушение миграционных правил свыше 6,3 тысяч детей, среди которых есть даже двухмесячные младенцы. При этом 97% задержанных мигрантов младше 18 лет ранее не имели проблем с законом. Большинство из них находятся в тюрьмах штата Техас, где живут в ужасных условиях: нет чистой воды, а в еде попадаются плесень и насекомые.