В Петербурге восемь мигрантов спрятались на крыше лицея во время рейда полиции

В Санкт-Петербурге проверка на строительном объекте закончилась погоней не по коридорам, а по крыше. Иностранные рабочие, занятые на реконструкции лицея на Социалистической улице, попытались скрыться от правоохранителей.

По данным регионального главка МВД, рейд проводили для проверки соблюдения миграционного законодательства. Всего сотрудники проверили 60 человек, половина из них оказались выходцами из стран Средней Азии.

Часть рабочих, как сообщили в ведомстве, попыталась забаррикадироваться на крыше здания. Они заперли двери изнутри и отказывались открывать их сотрудникам полиции.

Другие прятались в раздевалках и складских помещениях. Некоторые, по версии МВД, просто делали вид, что не замечают правоохранителей в коридорах.

В полиции также предположили, что перед проверкой подъезд к зданию могли специально затруднить: у объекта появились насыпи из песка, мешавшие проезду служебного транспорта.

По итогам рейда в отделы доставили восемь нарушителей. На них составили административные протоколы по статье о нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

Ранее Госдума ужесточила правила медосвидетельствования для трудовых мигрантов. Пройти медицинское освидетельствование на отсутствие опасных инфекций, ВИЧ и фактов употребления наркотиков они теперь обязаны в течение месяца, а не 90 дней, как было прежде. Кроме того, Госдума рассмотрит увеличение налоговых пошлин для мигрантов.