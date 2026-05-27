Госдума ужесточила правила медосвидетельствования для трудовых мигрантов
Здание Государственной думы в Москве.
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на борьбу с нелегальной миграцией. Помимо прочего, документ ужесточает контроль за состоянием здоровья приезжих.
Инициативу внесла группа из 427 парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным, лидерами фракций и вице-спикером Ириной Яровой.
Согласно действующим правилам, после приезда в Россию мигранты обязаны в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование на отсутствие опасных инфекций, ВИЧ и фактов употребления наркотиков. Авторы законопроекта предлагают сократить этот срок до 30 дней. Кроме того, иностранцев, прибывших в страну более чем на месяц, обяжут проходить медосмотр ежегодно.
В документе подчёркивается, что обследование будут оплачивать сами мигранты или их наниматели. Также инициатива вводит запрет на посредничество при проверке здоровья трудовых мигрантов — проводить освидетельствование смогут только уполномоченные организации.
Прохождение медосмотра станет обязательным условием для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента.
Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий перераспределение полномочий между федеральными ведомствами в сфере трудовой миграции. Правительство предлагает передать МВД часть функций. Сейчас эти функции находятся в ведении Минтруда. Речь идёт о перераспределении полномочий между ведомствами.
