Госдума ужесточила правила медосвидетельствования для трудовых мигрантов

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на борьбу с нелегальной миграцией. Помимо прочего, документ ужесточает контроль за состоянием здоровья приезжих.

Инициативу внесла группа из 427 парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным, лидерами фракций и вице-спикером Ириной Яровой.

Согласно действующим правилам, после приезда в Россию мигранты обязаны в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование на отсутствие опасных инфекций, ВИЧ и фактов употребления наркотиков. Авторы законопроекта предлагают сократить этот срок до 30 дней. Кроме того, иностранцев, прибывших в страну более чем на месяц, обяжут проходить медосмотр ежегодно.

В документе подчёркивается, что обследование будут оплачивать сами мигранты или их наниматели. Также инициатива вводит запрет на посредничество при проверке здоровья трудовых мигрантов — проводить освидетельствование смогут только уполномоченные организации.

Прохождение медосмотра станет обязательным условием для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий перераспределение полномочий между федеральными ведомствами в сфере трудовой миграции. Правительство предлагает передать МВД часть функций. Сейчас эти функции находятся в ведении Минтруда.