Плесень и насекомые в еде: В США бросают за решётку детей мигрантов и обращаются с ними как с преступниками

В американских изоляторах за якобы нарушение миграционных правил находятся свыше 6,3 тысяч детей, среди которых есть даже двухмесячные младенцы. Это рекордное количество задержанных несовершеннолетних с момента второго прихода к власти президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

При этом 97% задержанных мигрантов младше 18 лет ранее не попадали в поле зрения правоохранителей. Большинство содержатся в изоляторах штата Техас и, как утверждаеься, находятся за решёткой в антисанитарных условиях: у них нет доступа к чистой воде, а в пище находят плесень и насекомые. Информация поступила от одного из правозащитников, который лично побывал в камерах.

«С ними обращаются как с преступниками, а не как с просителями убежища, прошедшими проверку перед въездом с страну», — цитирует телеканал члена Палаты представителей Конгресса США Хоакина Кастро (демократ от штата Техас).

Чиновник добавил, что детей заставляют спать с включённым светом. В Министерстве внутренней безопасности США обвинения отрицают. Съёмочная группа CBS News пыталась попасть в камеры, но журналистов не пустили дальше главного входа.

Ранее сообщалось, что из-за жёсткой миграционной политики Дональда Трампа иностранцы в США всё чаще предпочитают покидать страну добровольно. Так они избегают статуса депортированных, а также тюремных сроков.