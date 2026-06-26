МИД РФ обвинил США в сокрытии данных о судьбе усыновлённых российских детей

США уже много лет не предоставляют России отчёты о жизни усыновлённых в стране российских детей. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

По словам дипломата, при усыновлении предполагалась регулярная отчётность, однако эти сведения Москва из Вашингтона не получает. Более того, ситуация не улучшается, а лишь ухудшается.

«Тенденция только ухудшается пока. Американская сторона в том числе ссылается на необходимость защиты персональных данных, защиты детей», – сказал Лукьянцев РИА «Новости».

В качестве дополнительных причин молчания власти США называют и тот факт, что вопросы усыновления регулируются на уровне законов отдельных штатов, что позволяет федеральному центру уходить от прямой ответственности. Таким образом, Вашингтон использует бюрократические и правовые лазейки, чтобы не предоставлять Москве информацию о детях, переданных в американские семьи.

Напомним, запрет на усыновление российских детей гражданами США действует в России с 1 января 2013 года – он был введён в ответ на «акт Димы Яковлева» и многочисленные случаи гибели российских детей в американских приёмных семьях. Однако судьба тех, кто был усыновлён до этого срока, продолжает вызывать озабоченность российской стороны. Москва настаивает на том, что моральная и правовая ответственность за этих детей не может быть снята со Штатов, даже если формальные отчёты заменяются отсылками к местному законодательству.

Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты полностью прекращают приём иностранных граждан, обращающихся за политическим убежищем. Администрация США выработала новый механизм: вместо приёма беженцев на своей территории Вашингтон будет договариваться с другими странами о размещении этих людей.