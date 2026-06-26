В Госдуме рассказали о датах ответного визита конгрессменов США

Дата ответного визита делегации Конгресса США в Россию пока не определена. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

В беседе с газетой «Известия» парламентарий отметил, что приглашение американским законодателям уже направлено, однако конкретные сроки поездки пока не согласованы. По его словам, обсуждение повестки начнётся после того, как станет известно, когда именно состоится визит.

«Даты не определились. Приглашение им направлено. В данный момент никакие темы не обсуждаются. Когда приедут и что будет на повестке дня к этому, то и будем обсуждать», — сказал Никонов.

Напомним, в марте делегация из пяти депутатов Госдумы посетила Вашингтон, где провела переговоры с членами Конгресса США. Стороны обсуждали вопросы восстановления авиасообщения, визового режима, а также проблемы, связанные с российской дипломатической собственностью за рубежом.