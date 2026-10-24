Болезнь без симптомов, которая за часы парализует ребёнка: что родители обязаны знать о полиомиелите

24 октября отмечают Всемирный день борьбы с полиомиелитом. День учредили в честь американского вирусолога Джонаса Солка — создателя первой успешной вакцины против полиомиелита. Россия с 2002 года входит в число стран, свободных от полиомиелита, и многие родители знают о нём только по строчке в прививочном сертификате. Между тем вирус никуда не исчез, а врачи по-прежнему называют его одной из самых коварных детских инфекций. Life.ru рассказывает, чем опасна болезнь и почему о ней рано забывать.

Детский паралич: что скрывается за диагнозом

Что такое полиомиелит и как передаётся вирус. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полиомиелит вызывает полиовирус, который относится к энтеровирусам. Попадает он в организм через грязные руки, воду и еду, реже воздушно-капельным путём. Вирус размножается в кишечнике, но может проникнуть в нервную систему и поразить клетки спинного мозга, которые управляют мышцами. Отсюда и старое название болезни: детский спинномозговой паралич. Чаще всего страдают малыши до пяти лет, хотя заболеть может и взрослый без прививки.

Инфекция-невидимка

Полиомиелит умеет прятаться. У большинства заражённых болезнь проходит без единого симптома или напоминает лёгкую простуду с температурой, болью в горле и расстройством желудка. При этом человек без симптомов неделями выделяет вирус и заражает окружающих. Поэтому врачи просят точно знать прививочный статус ребёнка, как и его группу крови. Вокруг группы крови, кстати, мифов не меньше: Life.ru разбирался, как отрицательный резус-фактор влияет на здоровье и где начинаются сказки.

Паралич за считаные часы

Паралитическая форма полиомиелита: первые признаки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У небольшой части заражённых вирус всё-таки добирается до нервной системы. Сначала появляются сильная головная боль, ломота в мышцах, напряжение шеи и спины. Затем за считаные часы или дни может развиться вялый паралич, чаще всего ног. Ребёнок вдруг перестаёт вставать, начинает хромать или не может поднять руку. При тяжёлом течении могут нарушаться дыхание и глотание. Если развивается дыхательная недостаточность, может потребоваться искусственная вентиляция лёгких. Лекарства против полиовируса так и не придумали.

Последствия на всю жизнь

Если паралич развился, полностью он проходит далеко не всегда. Мышцы без нервных сигналов слабеют и усыхают, суставы деформируются, позвоночник искривляется, а поражённая нога может отставать в росте. Многие переболевшие всю жизнь ходят с тростью или на костылях. Есть и отложенный удар: через десятки лет после болезни у части людей развивается постполиомиелитический синдром с новой мышечной слабостью, болями и сильной усталостью. Недаром врачи называют полиомиелит инвалидизирующей болезнью.

Как СССР справился с эпидемиями

Как в СССР победили эпидемии полиомиелита. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В середине прошлого века вспышки полиомиелита пугали родителей по всему миру, и Советский Союз не был исключением. Перелом наступил в 1959 году, когда команда вирусологов Михаила Чумакова и Анатолия Смородинцева наладила массовый выпуск живой вакцины. Советским детям прививку давали не уколом, а в виде сладкой конфетки-драже, и малыши охотно её съедали. Для детей тех лет это было почти чудом. Проверьте, сможете ли вы назвать семь советских фантастических фильмов всего по одному кадру.

Почему угроза сохраняется

Дикий полиовирус до сих пор циркулирует в Афганистане и Пакистане, и в 2026 году там снова регистрировали случаи паралича у детей. Мир связан самолётами и поездами, поэтому вирус легко пересекает границы вместе с людьми. Россия уже сталкивалась с таким завозом: в 2010 году инфекция пришла из Таджикистана, и в нескольких регионах заболели непривитые дети. Специалисты подчёркивают, что пока вирус живёт хотя бы в одной стране, опасность сохраняется для детей во всём мире.

Есть и вторая угроза, о которой знают немногие. В местах, где прививку получили далеко не все, ослабленный вакцинный вирус может годами передаваться от ребёнка к ребёнку, меняться и снова вызывать паралич. Следы полиовируса в последние годы находили в сточных водах Лондона, Нью-Йорка и других крупных городов. Санитарные службы ведут такой контроль постоянно. Для привитого ребёнка эти находки не страшны, а вот малыш без прививок остаётся уязвимым даже в благополучной стране.

Прививка по календарю

Прививка от полиомиелита по национальному календарю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Защитить ребёнка можно только вакцинацией, причём полный курс по национальному календарю включает шесть прививок с трёх месяцев до шести лет. Первые дозы делают инактивированной вакциной в виде укола, она безопасна даже для ослабленных малышей. Пропущенную прививку можно наверстать в поликлинике, а перед поездкой в неблагополучные страны стоит заранее показать сертификат педиатру. Life.ru подсказывал, как за десять минут в воскресенье спланировать всю неделю и не забыть визиты к врачу.

Полиомиелит относится к немногим болезням, которые человечество может полностью стереть с лица Земли, как когда-то натуральную оспу. Сейчас судьбу этой истории решают не учёные, а обычные родители, которые вовремя приводят детей на прививку. Тем, кто вырос на советских мультфильмах, мораль хорошо знакома: злодея опасно недооценивать даже тогда, когда он почти повержен. Кстати, проверьте, сможете ли вы правильно назвать все семь мультфильмов СССР по одному злодею.