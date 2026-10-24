Грудь не болит — значит, всё хорошо? Онколог объяснила опасность такого заблуждения

Рак молочной железы на ранних стадиях может никак себя не проявлять, поэтому отсутствие боли и других неприятных ощущений не гарантирует, что поводов для обследования нет. Именно привычка ориентироваться исключительно на самочувствие иногда приводит к позднему обращению за медицинской помощью. Об этом Life.ru рассказала врач-онколог-маммолог, хирург, заведующая онкологическим кабинетом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

Проблема в том, что ранние изменения молочной железы далеко не всегда сопровождаются болью. Елена Жукова Врач-онколог-маммолог, хирург, заведующая онкологическим кабинетом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

По словам Жуковой, рак молочной железы остаётся самым распространённым онкологическим заболеванием среди женщин. Согласно оценке Международного агентства по изучению рака, в 2024 году в мире зарегистрировали около 2,43 миллиона новых случаев. При этом женщина может чувствовать себя совершенно здоровой даже при наличии изменений, требующих внимания врача. Именно поэтому регулярный скрининг необходим для выявления заболевания до появления выраженных симптомов.

Обнаруженное в груди уплотнение, однако, далеко не всегда означает злокачественную опухоль. Причиной могут быть кисты, фиброаденомы, гормональные изменения и другие доброкачественные состояния. Но отличить их от рака самостоятельно, только по ощущениям, невозможно.

Врач также не рекомендует превращать самообследование в ежедневный поиск опухоли. Постоянное ощупывание груди может лишь усиливать тревогу и не заменяет диагностических процедур. Гораздо полезнее знать обычное состояние своего тела и замечать действительно новые изменения.

Поводом для обращения к специалисту должны стать ранее отсутствовавшее уплотнение, изменение формы или размера груди, втяжение кожи или соска, необычные изменения кожи и выделения из соска, особенно односторонние. При этом даже появление таких симптомов ещё не означает, что у женщины рак.

«Отсутствие боли говорит только об отсутствии боли, но ничего само по себе не сообщает о природе образования», — предупредила Жукова.

Онколог подчеркнула, что риск развития заболевания зависит от возраста, наследственности, репродуктивного анамнеза, гормональных факторов, массы тела, употребления алкоголя и других обстоятельств. Женщинам, в семьях которых уже встречался рак молочной железы, а также носительницам определённых генетических мутаций может требоваться индивидуальная программа наблюдения.

По словам Жуковой, профилактические обследования должны стать привычной частью заботы о здоровье, а не реакцией на страх. При этом даже регулярный скрининг не даёт абсолютной гарантии, что заболевание не возникнет. Поэтому важно соблюдать рекомендованный график диагностики, но при появлении новых симптомов не ждать следующего планового обследования.

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