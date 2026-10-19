Врач может встретить их лишь несколько раз за карьеру: Онколог назвал редкие виды рака

Злокачественные опухоли головного мозга, уха, надпочечников и других отделов центральной нервной системы входят в число наиболее редких онкологических заболеваний у взрослых. Об этом РИА «Новости» рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По словам специалиста, такие новообразования встречаются сравнительно редко как у мужчин, так и у женщин. При этом небольшая распространённость заболевания вовсе не означает, что оно представляет меньшую опасность или не требует особого внимания врачей. Напротив, редкие опухоли нередко становятся сложной задачей для специалистов.

«У специалиста региональной клиники за всю профессиональную жизнь может встретиться всего несколько пациентов с определенным редким типом опухоли», — пояснил Каприн.

Ранее Life.ru рассказывал, какие виды рака встречаются чаще всего. По словам того же Каприна, самым распространённым онкологическим заболеванием в мире остаётся рак кожи. У женщин среди наиболее частых диагнозов лидирует рак молочной железы, у мужчин — предстательной железы. В число распространённых заболеваний у обоих полов также входит колоректальный рак.

Кроме того, академик рассказал Life.ru о значительном прогрессе в лечении онкологических заболеваний. Благодаря развитию таргетной и иммунотерапии, лучевого лечения и молекулярно-генетической диагностики некоторые опухоли сегодня удаётся успешно лечить, особенно при раннем выявлении. Однако, как подчеркнул специалист, глиобластома и рак поджелудочной железы по-прежнему остаются серьёзной проблемой для медицины.

Также Life.ru писал о возрасте, после которого увеличивается вероятность развития злокачественных опухолей. Главный онколог Москвы Игорь Хатьков пояснил, что риск возрастает после 50 лет из-за накопления изменений в клетках. При этом наследственные генетические мутации способны существенно повысить вероятность отдельных видов рака даже у молодых людей.