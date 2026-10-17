Опухоль не ждёт старости: Главный онколог Москвы назвал возраст повышенного риска рака

После 50 лет вероятность развития злокачественных опухолей увеличивается из-за возрастных изменений в организме. Об этом РИА «Новости» рассказал главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков. При этом врач предупредил, что наследственные мутации могут существенно повысить риск рака молочной железы и в молодом возрасте.

По словам специалиста, с возрастом в клетках накапливаются изменения, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Однако это не означает, что рак возникает исключительно после 50 лет или что его развитие неизбежно при старении.

«Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет — его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%», — рассказал Хатьков.

Отдельное внимание онколог уделил наследственности. По его словам, до 10% случаев рака молочной железы связаны с наследственными генетическими мутациями. Примерно треть из них приходится на изменения в генах BRCA1 и BRCA2.

Как пояснил онколог, наличие мутации BRCA1 может повышать вероятность развития рака груди в молодом возрасте до 45–60%, а при изменениях в BRCA2 риск оценивается в 25–40%. Эти цифры относятся к носительницам соответствующих мутаций, а не ко всем женщинам. Само наличие генетического изменения не означает, что заболевание обязательно возникнет.

«Если ваши родственницы по одной линии, материнской или отцовской, болели раком груди или яичников или если в семейном анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, то имеет смысл пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологом или врачом-генетиком», — рекомендовал врач во время Недели борьбы против рака молочной железы, которая проходит с 12 по 18 октября.

Он напоминает, что семейная история заболевания требует особого внимания, а необходимость генетического тестирования и обследований лучше обсуждать с врачом.