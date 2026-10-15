Список 20–44: Онколог назвала самые частые виды рака у молодых мужчин и женщин в РФ

О том, что рак «молодеет», говорят всё чаще. Но за этой формулировкой скрывается более сложная картина. Несмотря на то что большинство злокачественных опухолей по-прежнему приходится на старший возраст, некоторые виды рака действительно стали чаще встречаться у молодых, рассказала Life.ru врач-онколог Московского международного медицинского центра (ММОЦ) Евгения Бежанова.

По словам эксперта, некоторые онкологические заболевания и раньше нередко диагностировали в молодом возрасте. К ним относятся лейкозы и лимфомы, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, щитовидной железы и шейки матки, меланома, наследственные формы рака молочной железы и яичников. Сам по себе диагноз в 20, 30 или 40 лет ещё не говорит об «омоложении» заболевания.

«Об «омоложении» говорят, когда среди молодых растёт заболеваемость теми видами опухолей, которые традиционно чаще встречались в старших возрастных группах. Такую тенденцию наблюдают во многих странах, хотя виды рака, для которых отмечается рост, и темпы этого роста различаются», — отметила специалист.

Одно из крупных международных исследований проанализировало данные людей 20–49 лет из 44 стран за 2000–2017 годы. У женщин рост заболеваемости как минимум в десяти странах обнаружили для десяти видов рака, в том числе молочной и щитовидной желез, колоректального рака, рака тела и шейки матки, почки и поджелудочной железы, меланомы. У мужчин в этот список вошли рак щитовидной железы, почки, яичка и простаты, колоректальный рак, меланома и лейкозы.

В России структура онкологических заболеваний у молодых мужчин и женщин различается. У россиянок 20–44 лет чаще диагностируют рак молочной железы, шейки матки, щитовидной железы и яичников, заболевания лимфатической и кроветворной системы. У мужчин этого возраста среди распространённых диагнозов — колоректальный рак, опухоли кожи, кроме меланомы, рак почки и щитовидной железы, заболевания лимфатической и кроветворной системы.

«Эти данные показывают, какие онкологические заболевания встречаются у молодых россиян, но не означают, что все перечисленные опухоли стали диагностировать чаще. Об «омоложении» конкретного вида рака можно говорить, если заболеваемость в одной и той же молодой возрастной группе растёт с течением времени», — добавила собеседница Life.ru.

Рост числа выявленных случаев может быть связан с развитием диагностики. Например, увеличение числа случаев рака щитовидной железы у молодых во многом объясняют тем, что небольшие опухоли стали чаще обнаруживать при обследованиях. На статистику рака простаты в разных странах повлияло распространение исследования уровня простат-специфического антигена (ПСА).

Однако рост заболеваемости некоторыми видами рака нельзя объяснить только совершенствованием диагностики. Заболеваемость раком молочной железы среди молодых женщин увеличивается и в странах, где нет массовых программ раннего выявления. Среди факторов, которые могут влиять на риск развития рака молочной железы, рассматривают раннее начало менструаций, отсутствие родов или поздние первые роды, отсутствие или небольшую продолжительность грудного вскармливания, низкую физическую активность, употребление алкоголя и курение. Значение имеет и наследственная предрасположенность: патогенные варианты генов BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск развития рака молочной железы, в том числе в молодом возрасте.

Один из наиболее изучаемых примеров этой тенденции — ранний колоректальный рак. Рост заболеваемости среди людей младше 50 лет отмечают в разных странах, причём в некоторых из них показатели у молодых увеличиваются быстрее, чем в старших возрастных группах.

К наиболее изученным факторам риска раннего колоректального рака относятся ожирение, сахарный диабет 2-го типа, низкая физическая активность и особенности питания, в том числе большое количество красного и переработанного мяса. Рост распространённости ожирения рассматривают как одну из возможных причин увеличения заболеваемости, хотя этим фактором нельзя объяснить всю тенденцию.

Причины роста заболеваемости отдельными видами рака у молодых продолжают изучать. На статистику могут одновременно влиять более активная диагностика, изменения образа жизни и репродуктивного поведения, распространённость ожирения и наследственная предрасположенность.

Полностью исключить риск развития рака невозможно, но на некоторые известные факторы риска можно повлиять: поддерживать нормальную массу тела, регулярно двигаться, не курить и ограничивать употребление алкоголя. Это помогает снизить вероятность развития некоторых видов онкологических заболеваний.

Российскую мРНК-вакцину «Онкорна» для лечения колоректального рака планируют включить в программу обязательного медицинского страхования с 2027 года. Предполагается, что расходы на такую терапию возьмёт на себя система ОМС, а проводить лечение будут в федеральных медицинских учреждениях.