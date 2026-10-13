Российскую онковакцину «Онкорна» планируют включить в ОМС с 2027 года

Российскую мРНК-вакцину «Онкорна» для лечения колоректального рака планируют включить в программу обязательного медицинского страхования с 2027 года. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«На следующий год мы планируем дополнительно расширить персонифицированные методы лечения другими вакцинами, в том числе разработанными коллегами из ФМБА — «Онкорна» и другие», — рассказала представитель фонда.

Предполагается, что расходы на такую терапию возьмёт на себя система ОМС, а проводить лечение будут в федеральных медицинских учреждениях. Царева подчеркнула, что доступ к помощи должны иметь все граждане России при наличии соответствующих медицинских показаний.

«Онкорна» представляет собой персонализированную мРНК-вакцину, которую разрабатывают индивидуально с учётом особенностей опухоли пациента. Препарат предназначен не для профилактики заболевания, а для лечения уже диагностированного рака.

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на клиническое применение разработки в апреле 2026 года. Она показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, прошедшим не менее двух линий противоопухолевой терапии.

Кроме того, средство может использоваться при опухолях с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в сочетании с препаратами, воздействующими на иммунные контрольные точки. Решение о назначении принимает врач с учётом характеристик заболевания.

Ранее Life.ru сообщал о разработке новых вакцин в России. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что агентство работает над персонализированным препаратом для лечения глиобластомы — агрессивной опухоли головного мозга. Доклинические испытания технологии завершились в 2026 году. Кроме того, специалисты готовят вакцины против аллергии на амброзию, менингококковой инфекции и лихорадки денге.