Каприн: Одногодичная летальность при раке в России снизилась до 16,6%

Россия за десять лет заметно сократила число смертей от рака в первый год после постановки диагноза. Одногодичная летальность онкопациентов по итогам 2025 года составила 16,6% против 23,6% в 2015-м. Об этом РИА «Новости» рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Таким образом, за десятилетие показатель уменьшился на семь процентных пунктов. При этом, как отметил Каприн, снижение не связано с результатом какого-то одного года — положительная динамика сохраняется последовательно.

Для онкологической службы этот показатель имеет особое значение: он отражает не только исход заболевания, но и то, насколько быстро человек получает необходимую помощь. На статистику, по словам специалиста, влияют раннее обнаружение опухолей, сроки диагностики и начала лечения, а также доступность современных методов хирургии, лекарственной и лучевой терапии.

В России готовятся к появлению сразу нескольких новых вакцин — от аллергии на амброзию, менингококковой инфекции и лихорадки денге. Отдельное направление связано с персонализированными онковакцинами.