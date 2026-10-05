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Опубликовано 5 октября, 12:30

Минздрав: Финансирование помощи онкобольным по ОМС будет расти быстрее инфляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baon

Финансирование медицинской помощи по ОМС, в том числе лечения онкологических заболеваний, планируют увеличивать темпами выше инфляции. Это предусмотрено проектом федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что документ гарантирует рост объёмов средств на помощь застрахованным гражданам. Одновременно предполагается расширять её доступность.

Отдельно в Минздраве выделили направление «Онкология». Таким образом, увеличение финансирования должно затронуть и медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

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Ранее Life.ru рассказывал, что первые онкопациенты в России уже получают по ОМС индивидуальные терапевтические вакцины и CAR-T-клеточную терапию. Об этом сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Больше новостей о лечении, новых препаратах и российском здравоохранении — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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