Вакцины против рака стали доступны по ОМС: Какие уже применяют в России

Первые онкопациенты в России уже получают бесплатно по ОМС индивидуальные терапевтические вакцины и CAR-T-клеточную терапию. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в обращении к участникам VI форума «Пациент-ориентированные инновации: практика и реалии».

«Расширяется и программа государственных гарантий: прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС. Первые пациенты уже сегодня получают такое лечение бесплатно», — заявил министр.

В России развиваются несколько направлений противоопухолевых вакцин. При этом статус препаратов различается: одни уже начали применять у пациентов, другие ещё проходят исследования.

«Неоонковак» — персонализированная мРНК-вакцина, разработанная НМИЦ радиологии совместно с Центром имени Гамалеи. Её создают индивидуально, учитывая генетические особенности опухоли пациента. Первое клиническое применение состоялось 1 апреля 2026 года : препарат получил 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Вакцину применяют у взрослых по определённым показаниям в сочетании с другими препаратами иммунотерапии.

— персонализированная мРНК-вакцина, разработанная НМИЦ радиологии совместно с Центром имени Гамалеи. Её создают индивидуально, учитывая генетические особенности опухоли пациента. Первое клиническое применение состоялось : препарат получил 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Вакцину применяют у взрослых по определённым показаниям в сочетании с другими препаратами иммунотерапии. «Онкопепт» — персонализированная пептидная вакцина ФМБА для лечения колоректального рака. Разрешение на клиническое применение выдали 20 ноября 2025 года , а первому пациенту препарат ввели 31 марта 2026 года . В апреле агентство сообщило о хорошей переносимости после первых введений.

— персонализированная пептидная вакцина ФМБА для лечения колоректального рака. Разрешение на клиническое применение выдали , а первому пациенту препарат ввели . В апреле агентство сообщило о хорошей переносимости после первых введений. «Онкорна» — ещё одна разработка ФМБА против колоректального рака, созданная на основе мРНК. О получении разрешения на клиническое применение агентство объявило 13 апреля 2026 года .

— ещё одна разработка ФМБА против колоректального рака, созданная на основе мРНК. О получении разрешения на клиническое применение агентство объявило . «ЭнтероМикс» — экспериментальный препарат на основе онколитических вирусов. По информации НМИЦ радиологии, он проходит первую фазу клинического исследования. Центр подчёркивает, что препарат не продаётся и недоступен для свободного приобретения.

Терапевтические онковакцины предназначены для лечения уже существующей опухоли. Например, «Неоонковак» должен помогать иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки конкретного пациента.

CAR-T — отдельная технология клеточной терапии. Собственные Т-лимфоциты пациента генетически изменяют, чтобы они могли распознавать опухолевые клетки, а затем возвращают в организм. Такой подход используют при определённых онкогематологических заболеваниях.

Ранее Life.ru рассказывал о первом применении «Неоонковака» в России. Препарат изготовили под особенности опухоли конкретного пациента.