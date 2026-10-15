Не болит, но прогрессирует: Диспансеризация помогла выявить почти 50 тысяч случаев рака

Профилактические обследования помогли российским врачам обнаружить почти 50 тысяч случаев онкологических заболеваний за 2025 год. Значительную часть опасных патологий удалось выявить ещё до развития тяжёлых осложнений. Об эффективности диспансеризации и важности своевременной диагностики сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на медицинских специалистов.

Согласно приведённой статистике, за прошлый год во время плановых проверок здоровья впервые диагностировали 49 618 злокачественных новообразований. Это примерно 8,3% всех новых случаев онкологии в стране. При этом 61,4% обнаруженных опухолей находились на первой или второй стадии, когда возможности для успешного лечения значительно шире.

Особенность подобных обследований заключается в том, что они позволяют находить заболевания у людей, которые не испытывают выраженного недомогания. Многие опасные нарушения длительное время развиваются незаметно, поэтому отсутствие жалоб ещё не гарантирует полного здоровья.

Врач Максим Кабалык подчеркнул, что регулярные проверки позволяют обнаруживать не только злокачественные опухоли, но и болезни сердца, сосудов, органов дыхания и эндокринной системы.

«Современные технологии позволяют выявить проблемы со здоровьем на этапе предболезни и эффективно их устранять», — отметил специалист.

По оценке эксперта, свыше четверти заболеваний удаётся диагностировать на начальном этапе. Кроме того, своевременная коррекция факторов риска помогает предупреждать тяжёлые осложнения. К ним относятся курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, лишний вес, повышенные показатели сахара, холестерина и артериального давления.

Ранее Life.ru сообщал, что в России доля раннего выявления онкологических заболеваний достигла 61,4%. В Минздраве связали положительную динамику с совершенствованием диагностики и обновлением медицинского оборудования. Одновременно показатель смертности в течение первого года после установления онкологического диагноза снизился до 16,7%.