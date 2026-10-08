Минздрав объяснил перераспределение 141 млрд рублей с онкопроекта на ОМС

Минздрав объяснил сокращение финансирования федерального проекта по борьбе с онкологией на 141 млрд рублей. Деньги не изымают из системы здравоохранения, а перераспределяют в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом ведомство сообщило «Коммерсанту».

В проекте бюджета на 2027 год на борьбу с онкозаболеваниями по отдельной федеральной программе предусмотрено 3,9 млрд рублей против первоначальных 144,9 млрд на 2026-й. При этом на 1 сентября финансирование программы в текущем году уже было пересмотрено до 44,9 млрд рублей. В Минздраве пояснили, что изменение бюджетных статей не означает прекращения оплаты лечения онкопациентов.

Расходы будут покрывать преимущественно через систему ОМС. В 2027 году субвенции регионам на обязательное медстрахование планируют увеличить на 9,6%, до 4,38 трлн рублей. На столько же вырастет финансирование федеральных клиник, оказывающих сложную и высокотехнологичную помощь, — до 378,9 млрд рублей.

Однако пациентские организации опасаются, что изменение схемы финансирования может осложнить обеспечение больных необходимыми препаратами. Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова обратила внимание на нехватку денег на лекарства в регионах. Окончательно оценить последствия перераспределения средств, по её мнению, можно будет после публикации проекта программы госгарантий.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает изменение структуры расходов логичным. По её словам, часть инфраструктурных проектов уже завершена, поэтому средства направляют на текущую работу больниц и лекарственное обеспечение пациентов.

Финансирование других медицинских проектов в 2027 году планируют сохранить: 11,34 млрд рублей предусмотрено на лекарства для пациентов после сердечно-сосудистых катастроф, 4,5 млрд — на борьбу с гепатитом С, ещё 9,5 млрд — с сахарным диабетом. На препараты по программе высокозатратных нозологий, лечение ВИЧ и вакцинопрофилактику заложено 162,1 млрд рублей.

В Минздраве также сообщили, что показатель одногодичной летальности при онкологических заболеваниях снизился до 16,7%, а доля случаев раннего выявления достигла 61,4%. Эти результаты ведомство связывает с развитием диагностики, обновлением оборудования и внедрением современных методов лечения.

Ранее Life.ru сообщал, что первые онкопациенты в России уже получают персонализированные противораковые вакцины и CAR-T-терапию бесплатно по ОМС. Об этом 1 октября рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что современные методы лечения начали применять в рамках программы госгарантий. Кроме того, 6 октября в Минздраве рассказали о динамике цен на жизненно важные лекарства. По словам замминистра Сергея Глаголева, с начала года они дорожали медленнее инфляции. В перечень ЖНВЛП входят в том числе препараты для лечения онкологических заболеваний.