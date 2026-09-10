Удар по лейкозу: В России создали препарат, способный находить и уничтожать раковые клетки

Российские учёные создали биотехнологический препарат для лечения острого лейкоза, способный выявлять раковые клетки и уничтожать их. Разработку подготовили специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов.

О новой технологии он рассказал на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По словам Зубова, препарат создан на основе белка особого класса, благодаря которому разработка может распознавать опухолевые клетки и воздействовать на них.

Центр Алмазова занимается фундаментальными и клиническими исследованиями в области онкологии и гематологии. Среди основных направлений его Института онкологии и гематологии — иммунотерапия онкогематологических заболеваний, клеточные технологии, таргетная терапия и изучение острых миелобластных лейкозов.

Медицинские и фармацевтические разработки традиционно входят в число наиболее активных направлений российского патентования. Ранее Зубов отмечал, что именно медицина, протезирование и создание лекарственных средств дали целый ряд заметных отечественных изобретений по итогам 2025 года.

Острый лейкоз — группа быстро прогрессирующих злокачественных заболеваний системы кроветворения. Современное лечение зависит от конкретного типа болезни, возраста пациента, молекулярно-генетических особенностей опухолевых клеток и других факторов. В терапии применяются в том числе химиотерапия и различные виды таргетного лечения.

Ранее Life.ru рассказывал о другом российском препарате против злокачественных заболеваний крови — «Утжефре». В апреле 2026 года разработчики сообщили о завершении его клинического исследования и подготовке к регистрации.

Life.ru также разбирался, какие изменения в самочувствии могут быть признаками острого лейкоза и когда стоит обратиться к врачу.