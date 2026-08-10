Меланому чаще находят летом: За 10 лет число диагнозов в России выросло почти в 1,5 раза

Число случаев меланомы в России заметно выросло за последнее десятилетие. Как рассказали SHOT в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, среди мужчин прирост составил почти 55%, среди женщин — около 45%. При этом смертность от этой опухоли постепенно снижается.

Летом заболевание выявляют чаще, однако это не означает, что оно возникает именно в жаркие месяцы. По словам специалистов, в тёплый сезон люди носят открытую одежду и быстрее замечают подозрительные родинки или другие изменения кожи.

Один из главных факторов риска меланомы — воздействие ультрафиолета. Особое значение имеют солнечные ожоги, полученные в детстве и подростковом возрасте: их связь с повышенным риском опухолей кожи подтверждают Всемирная организация здравоохранения и Национальный институт рака США.

Для защиты кожи специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми лучами в часы наиболее активного солнца, использовать солнцезащитные средства и закрывающую тело одежду. ВОЗ также подчёркивает, что ожоги в любом возрасте повышают риск развития меланомы.

Поводом обратиться к врачу могут стать изменения родинки: асимметрия, неровные края, неоднородный цвет, увеличение размера, зуд или кровоточивость. Для самостоятельного наблюдения врачи используют правило ABCDE, однако такой осмотр не заменяет диагностику у специалиста.

Ранее Life.ru рассказывал, что чаще всего рак кожи в России диагностируют у граждан в возрасте от 70 до 75 лет. Однако ни одна возрастная группа не застрахована от развития меланомы.