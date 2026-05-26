Онколог Каприн назвал пик заболеваемости меланомой в России

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн сообщил, что чаще всего рак кожи в России диагностируют у граждан в возрасте от 70 до 75 лет. Однако, по его словам, ни одна возрастная группа не застрахована от развития меланомы.

Рост заболеваемости наблюдается в категории от 50 до 85 лет, но пик приходится именно на 70-75 лет. При этом эксперт подчеркнул, что злокачественная опухоль может возникнуть практически у любого человека в любом возрасте.

Онколог уточнил, что опасное новообразование развивается не только на поверхности кожи. Поражения могут возникать в области глазного яблока, на слизистой оболочке ротовой полости и даже в кишечнике.

Главная опасность меланомы, по словам Каприна, заключается в её способности очень быстро давать метастазы.

Ежегодный день диагностики меланомы в России проходит 26 мая, передаёт РИА «Новости».

