Клинические исследования нового российского препарата от рака крови завершены

В России завершилось клиническое исследование отечественного препарата для лечения рака крови «Утжефра». Регистрация лекарства ожидается в 2026 году, и оно будет предоставляться пациентам бесплатно. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к 100-летию Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава РФ, сообщила генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

«Мы закончили первое в стране клиническое исследование по применению CAR-T-клеток анти-CD19 для пациентов с острыми лимфобластными глюкозами и Б-клеточными лимфомами CD19+, позитивными», — сказала Паровичникова, уточнив, что сейчас готовится пакет документов для регистрации препарата.

Она отметила, что в программу госгарантий включён пункт, по которому государство берёт на себя обязательство финансировать каждый случай применения этого CAR-T-клеточного продукта.

«Это будет бесплатно», — подчеркнула глава НМИЦ гематологии.

Ранее сообщалось, что в России первый пациент получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Препарат был введён 31 марта 2026 года. На сегодняшний день пациенту уже сделали третью инъекцию. Переносимость вакцины оценивается как хорошая. Для следующего пациента «Онкопепт» уже подготовлен — введение запланировано на 20 апреля 2026 года.