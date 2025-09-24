Тревожные звоночки: Гематолог назвал первые признаки, по котором можно заподозрить лейкоз
Гематолог Гранаткин: На лейкоз могут указывать непривычные изменения в организме
Обложка © Freepik
24 сентября отмечается Всемирный день борьбы с лейкозом. Данное заболевание, в отличие от некоторых других видов рака, не имеет специфических, легко узнаваемых симптомов. В обществе широко известны признаки рака груди или кишечника, однако «рак крови» остаётся для многих загадкой, отмечает врач-гематолог гематологического отделения № 6 Боткинской больницы Максим Гранаткин. Во время общения с Life.ru он пояснил, что острый лейкоз характеризуется внезапным, стремительным развитием и поражает весь организм сразу, так как кровь циркулирует повсеместно.
Как понять, что пора к врачу? Ориентируйтесь на непривычные для вас изменения. Сначала — общая слабость: привычные дела даются тяжелее, появляется одышка на лестнице, к вечеру «выбивает из сил». У меня была пациентка-врач: она ежедневно бегала по 10 км и следила за пульсом. Однажды, на том же маршруте, пульс стабильно вышел из рабочей зоны — и она сразу поняла, что это не про «переработку». Сдала кровь, выяснилась анемия, дальше обследование — острый лейкоз. Такой пример — про дисциплину и life balance: когда есть ресурс, замечать сигналы тела, а не списывать всё на стресс и недосып.
Эксперт также выделяет конкретные симптомы, указывающие на возможные изменения в составе крови. Выраженная усталость, бледность, головокружение, одышка и обмороки могут свидетельствовать о пониженном гемоглобине. Синяки неизвестного происхождения, частые носовые кровотечения, кровоточивость дёсен при чистке зубов, обильные и/или продолжительные менструации — признаки недостаточного количества тромбоцитов в крови. Затяжные или частые инфекции и необъяснимая лихорадка могут указывать на нарушения в количестве лейкоцитов. Могут добавляться снижение аппетита, непреднамеренная потеря веса, ночная потливость.
«Если похожие симптомы держатся дольше недели–двух, повторяются или усиливаются — не тяните. Обычный общий анализ крови (даже из пальца) подскажет, есть ли повод для направления к гематологу. Помните: не каждый синяк — лейкоз, но провериться просто и правильно», — продолжил Гранаткин.
В заключение врач отметил, что острый лейкоз является серьёзным заболеванием, но современная терапия позволяет многим пациентам достичь длительной ремиссии. Главное — вовремя обратить внимание на изменения в самочувствии и сдать общий анализ крови.
Ранее Life.ru выяснил, что самыми распространёнными в России видами онкологии считаются рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Кроме того, среди обоих полов наиболее распространён колоректальный рак. Около 64% онкологических заболеваний удаётся выявить на ранней стадии.
