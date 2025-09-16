Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 18:43

Главный онколог Минздрава назвал самые распространённые виды рака у россиян

Онколог Карпин: В РФ наиболее распространён рак предстательной и молочной желёз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Самыми распространёнными в России видами онкологии считаются рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Среди обоих полов наиболее распространён колоректальный рак. Об этом рассказал академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«[У мужчин] рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, лёгких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте — опять же колоректальный рак», — заявил Карпин в рамках VIII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради Жизни – For Life».

Кроме того, он подчеркнул, что наиболее распространённой формой онкозаболеваний среди населения России является рак кожи. Однако, по словам Карпина, около 64% онкологических заболеваний удаётся выявить на ранней стадии.

Беда не приходит одна: Депрессия признана симптомом смертельно опасного недуга
Беда не приходит одна: Депрессия признана симптомом смертельно опасного недуга

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова делиться с другими государствами своими наработками по борьбе с онкологией. Глава государства подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере онкологии, поскольку рак является одной из главных угроз здоровью населения планеты.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar