Главный онколог Минздрава назвал самые распространённые виды рака у россиян

Самыми распространёнными в России видами онкологии считаются рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Среди обоих полов наиболее распространён колоректальный рак. Об этом рассказал академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«[У мужчин] рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, лёгких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте — опять же колоректальный рак», — заявил Карпин в рамках VIII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради Жизни – For Life».

Кроме того, он подчеркнул, что наиболее распространённой формой онкозаболеваний среди населения России является рак кожи. Однако, по словам Карпина, около 64% онкологических заболеваний удаётся выявить на ранней стадии.