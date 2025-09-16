Владимир Путин
16 сентября, 14:54

Путин: Россия готова делиться с другими странами наработками по борьбе с раком

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности международного сотрудничества в сфере онкологии, поскольку рак является одной из главных угроз здоровью населения планеты. Россия готова делиться с другими государствами своими наработками по борьбе с онкологией, подчеркнул глава государства.

«Отмечу, что в нашей стране <...> уже достигнуты положительные результаты в профилактике, диагностике и лечении опасных недугов, основанные на широком внедрении в практическую деятельность отечественных инновационных биотехнологий и ядерной медицины. И мы готовы поделиться с нашими партнёрами этими передовыми наработками», — сказал Путин во время VIII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

Обращаясь к участникам мероприятия, которое открылось обсуждением ключевых вопросов борьбы против злокачественных новообразований, Владимир Путин отметил значительный прогресс отечественного здравоохранения. Президент обратил внимание на успешную реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», позволившего модернизировать систему профилактики, диагностирования и терапии опаснейших болезней.

Ранее Life.ru сообщал, что западные фармкомпании начали просить США разрешить клинические испытания в России. Они предложили учитывать результаты российских исследований в глобальной экспертизе и «поощрять спонсоров к расширению их географии». Отмечается, что без локальных исследований препараты не могут быть зарегистрированы и введены в оборот в России, а значит, компании теряют долю рынка.

