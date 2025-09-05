Мессенджер MAX
5 сентября, 11:37

Больной раком мальчик, которого вернули из КНР бортом Путина, живёт в Дагестане

Обложка © Life.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что ребёнок, страдающий онкологическим заболеванием и доставленный из Пекина в Москву, является жителем республики. Он заверил, что Дагестан готов предоставить мальчику всю необходимую поддержку.

«Считаю, что этот случай — очередной пример внимания и заботы президента, которые проявляются не только в масштабных проектах, стратегиях на десятилетия, но и здесь и сейчас, по отношению к конкретному гражданину. Поручил Минздраву республики быть на связи с семьёй и врачами и оказывать всю необходимую для лечения помощь»,написал Меликов в своём телеграм-канале.

Ситуация привлекла особое внимание после того, как семья мальчика, проходившего лечение в Китае, столкнулась с резким ухудшением его состояния. Благодаря оперативному вмешательству российских властей и личному участию президента России, ребёнок был безопасно транспортирован в Москву.

В настоящее время мальчик госпитализирован в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, где ему оказывают специализированную медицинскую помощь. За этой непростой историей ребёнка следит не только Дагестан, но и вся Россия.

Как ранее сообщал Life.ru, по поручению президента России Владимира Путина ребёнок, страдающий нейробластомой, был транспортирован из Пекина в Москву на правительственном самолёте. Его доставили в НМИЦ онкологии имени Блохина, где врачи проводят всестороннюю диагностику для подбора наиболее эффективного плана лечения. Отмечается, что долгий путь малыш преодолел без каких-либо осложнений.

Алиса Хуссаин
